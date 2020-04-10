Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce önceden döşenen EYP'nin (el yapımı patlayıcı) patlatılması sonucu şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da PKK'lı teröristlerce önceden döşenen EYP'nin (el yapımı patlayıcı) patlatılması sonucu şehit olan vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan Sedat Hazar, Hacı Akdeniz, Burhan Tanrıkulu, Alaattin Yıldız ve Ahmet Erboğa'nın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 01:18 Kaynak: AA
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