Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Diyarbakır'daki terör saldırısı) Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Diyarbakır'daki terör saldırısı) Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Diyarbakır'daki terör saldırısı) Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Diyarbakır'daki terör saldırısı) Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:14 Kaynak: AA
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