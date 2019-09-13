Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Diyarbakır'daki terör saldırısı) Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ordusuyla polisiyle jandarmasıyla güvenlik güçleriyle bu işten galip çıkacaktır."