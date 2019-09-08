Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır HDP'nin önündeki anneler ağlıyor.
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Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Tolu açılış kurdelesinin kesilmesi MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:00 Kaynak: AA
Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Tolu açılış kurdelesinin kesilmesi MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. (7)
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