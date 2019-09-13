Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Diyarbakırlı annelere) Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız, bundan hiç...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Diyarbakırlı annelere) Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız, bundan hiç...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Diyarbakırlı annelere) Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız, bundan hiç endişeniz olmasın, bu süreci takip ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Diyarbakırlı annelere) Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız, bundan hiç endişeniz olmasın, bu süreci takip ediyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:18 Kaynak: AA
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