Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Diyarbakırlı annelere) Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız, bundan hiç...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Diyarbakırlı annelere) Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız, bundan hiç endişeniz olmasın, bu süreci takip ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:18 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Diyarbakırlı annelere) Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız, bundan hiç endişeniz olmasın, bu süreci takip ediyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye telefonu Ali Koç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti CHP'li başkanlar, Erdoğan'dan 6 maddelik talepte bulundu Erdoğan'dan Diyarbakır'da eylem yapan annelere mesaj: Yanınızdayız