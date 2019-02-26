Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyeceksin Ki 'İdam Olamaz, Yasak' Bana Bunu Söyleyeceksin.
43 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyeceksin ki 'idam olamaz, yasak' bana bunu söyleyeceksin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Diyeceksin ki 'idam olamaz, yasak' bana bunu söyleyeceksin. 42 Mısırlı'yı idam eden kişiyle, yan yana poz vereceksin. Böyle bir şey olamaz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:43 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Hazırlanan Doğum Günü Videosu Büyük İlgi Gördü
Erdoğan, AK Parti'nin Geride Gösterildiği Anketlere Ateş Püskürdü: Manipülasyon Var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Yeni Parti İddialarına Sert Açıklama: Yapanların Akıbetleri Belli
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Canlı Yayında Duygu Dolu Anlar Yaşadı!