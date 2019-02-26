Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyeceksin Ki 'İdam Olamaz, Yasak' Bana Bunu Söyleyeceksin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyeceksin Ki 'İdam Olamaz, Yasak' Bana Bunu Söyleyeceksin.

43 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyeceksin ki 'idam olamaz, yasak' bana bunu söyleyeceksin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyeceksin ki 'idam olamaz, yasak' bana bunu söyleyeceksin. 42 Mısırlı'yı idam eden kişiyle, yan yana poz vereceksin. Böyle bir şey olamaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:43 Kaynak: AA

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