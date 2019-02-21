Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyorlar Ki 'Ak Parti Kuyruk Getirdi.
17 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyorlar ki 'AK Parti kuyruk getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Diyorlar ki 'AK Parti
kuyruk getirdi.' İki kuyruk var, bir kuyruk yokluklar kuyruğudur. Bu, CHP
'nin dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu, varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğu."
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:33 Kaynak: AA
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