Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyorlar Ki 'Ak Parti Kuyruk Getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyorlar Ki 'Ak Parti Kuyruk Getirdi.

17 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyorlar ki 'AK Parti kuyruk getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyorlar ki 'AK Parti kuyruk getirdi.' İki kuyruk var, bir kuyruk yokluklar kuyruğudur. Bu, CHP'nin dönemlerine rastlar. Şimdiki kuyruk yokluk kuyruğu değil, bereket kuyruğu, varlık kuyruğu. Nedir? Fırsatçılara ders verme kuyruğu."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:33 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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