Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyorlar Ki 'Kayyum Atanan Yerleri Geri Alacağız.' Benim Vatandaşım Sana...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyorlar Ki 'Kayyum Atanan Yerleri Geri Alacağız.' Benim Vatandaşım Sana...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyorlar ki 'Kayyum atanan yerleri geri alacağız.' Benim vatandaşım sana bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek veya terörde kullanacak olursanız, hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyorlar ki 'Kayyum atanan yerleri geri alacağız.' Benim vatandaşım sana bunları geri almana fırsat veriyorsa, devletin bu belediyelere verdiği imkanları eğer siz Kandil'e gönderecek veya terörde kullanacak olursanız, hemen, anında, hiç beklemeden yine biz kayyumlarımızı atarız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 02:39 Kaynak: AA

Politika
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