Cumhurbaşkanı Erdoğan, DMD hastası gençle görüştü
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DMD hastalığıyla mücadele eden Çağlar isimli gençle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 11:31 Kaynak: İHA
, DMD hastalığıyla mücadele eden Çağlar isimli gençle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, DMD hastalığıyla mücadele eden Çağlar isimli gençle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde bir araya geldi. Çağlar isimli gençle çekilen video Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Erdoğan, "Çağlar kardeşimizle bir araya geldik, hasbihal ettik. Elbette bizler elimizden geleni yapacağız, tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz, şifayı da Rabbimizden niyaz edeceğiz. Bu vesileyle DMD hastalığıyla mücadele eden kardeşlerimizin yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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