Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda müjdeyi vereceğiz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Karadeniz'de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda, inşallah müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilerin güven mektubu takdimi sırasında, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19'uncu yılı nedeniyle değerlendirmelerde bulundu. 19 yıl içinde milletin teveccühü ile bugünlere geldiklerini söyleyen Erdoğan, "Herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan ülkemize hizmet yolunda sürekli artarak devam eden bir hizmet yolumuz oldu. Ülkemizin dört bir yanını biz alt yapı üst yapı hizmetleri ile donattık. Bu hizmet yarışımız hep devam ediyor. Bu konuda da asla fire vermedik. Bu süreç içinde sadece ülkemizin içinde değil, aslında dünyanın değişik ülkelerinde de hizmet yarışımızı devam ettirdik. Gördüğünüz gibi biz kıtaları dolaşıyoruz. Afrika'nın 52 ülkesini dolaştım, Amerika'nın, Latin Amerika olsun buraları defaatle dolaştım. Bunları dolaşırken sürekli olarak ülkemizin mesajını taşıdık. Tanınmayan ülkemizi buralara tanıttık. Hala da bu tanıtma süreci devam ediyor" diye konuştu.

'OTOYOLU 28 BİN KİLOMETREYE ÇIKARTTIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde en çok durdukları konulardan birinin de BM Genel Merkezi'nin tam karşısında Türkevi 'ni 4,5 yılda bitirmiş olmaları olduğunu belirterek, "Oraya böyle bir markayı kurmuş olmamız, bizim için değil, bizden sonra gelen nesiller için çok çok önemli bir marka olacak. Bütün bunlar bizden çok sonra gelecek nesiller için de bir abide olacak. Türkiye 'de dikkat edilirse alt yapıda üst yapıda, yüksek hızlı trenlerden tutunuz, Marmaray 'dan Avrasya Tüneli 'ne varıncaya kadar, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü , İstanbul- İzmir arasındaki otoban, bunlar unutulmayacak eserlerdir. Hepsinden de öte bizim Karadeniz'de Samsun 'dan Sarp'a kadar otoyolu yapmamız, bir başka şaheser. 26 tane havaalanından aldık, sayısını getirdiğimiz yer ortada. 56 tane havalimanına çıktık. Çok daha önemli bir adım, o da 6 bin 100 kilometre bizim yolumuz vardı, bunlar otoyol değildi, biz bunu 28 bin kilometreye çıkarttık" dedi.'İNŞALLAH MÜJDEYİ VERECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve başladıklarında üniversite sayısının 76 olduğunu belirterek, "Bunu 207 üniversiteye çıkarttık. Bizim üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. Bu şudur, artık benim ülkemde üniversitesi olmayan ilim yok. Her ilde üniversitemiz var. Anadolu'nun tüm illerinde gençlerimiz üniversiteye gitmek için Hakkari'den çıkıp İstanbul'a gelmeyecek. Oradaki üniversitede okuyacak. Hastanelerimize bakıyorsunuz, hastanelerimizin olmadığı ilimiz yok. Şehir hastanelerimizle her yeri donattık. Biz koronavirüs süresi içinde bu hastanelerimiz olmasaydı halimiz ne olurdu? Bu hastanelerle biz birçok sıkıntıyı aştık. Aynı şey enerjide, enerji olayında Türkiye birçok sıkıntıyı aşmış vaziyette. Karadeniz'de doğal gaz olayı ile ilgili attığımız adımı neticelendirdiğimiz anda, doğal gazı çıkarmaya başladığımız anda inşallah müjdeyi vereceğiz. Biraz sabır. Oradan doğal gazı çıkarttığımız anda sadece devletin kasasına girmeyecek, aynı zamanda vatandaşımızın da kasasına girecek" ifadelerini kullandı.

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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

Haber: ANKARA,