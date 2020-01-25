Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaretinin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine geldi. Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:11 Kaynak: AA
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