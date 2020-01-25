Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu (3)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaretinin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaretinin ardından Malatya'nın Doğanyol ilçesine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol'da incelemelerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu (3)

Recep Tayyip Erdoğan, Doğanyol, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:43 Kaynak: AA
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