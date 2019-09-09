Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğru adımlar atıldığında arzu edilen neticelere ulaşılabiliyor"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğru adımlar atıldığında arzu edilen neticelere ulaşılabiliyor"

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binasında düzenlenen Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Programına katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binasında düzenlenen Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğru adımlar atıldığında arzu edilen neticelere ulaşılabiliyor

Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:39 Kaynak: AA
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