Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğru adımlar atıldığında arzu edilen neticelere ulaşılabiliyor"
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi Rektörlük Binasında düzenlenen Alternatif Finansta Yeni Ufuklar: Likidite, Yeşil Finans ve Politik Ekonomi Programına katılarak konuşma yaptı. Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:39 Kaynak: AA
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