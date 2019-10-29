29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Gökçeada Gemisine canlı bağlantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var. Bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok."

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.

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