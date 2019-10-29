Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var"

1 saat önce

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Gökçeada Gemisine canlı bağlantı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var. Bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Gökçeada Gemisine canlı bağlantı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var. Bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok."

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var

29 ekim cumhuriyet bayramı, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:05 Kaynak: AA
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