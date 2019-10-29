Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var"
1 saat önce
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Gökçeada Gemisine canlı bağlantı Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var. Bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 09:05 Kaynak: AA
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Gökçeada Gemisine canlı bağlantı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Bu topraklarda, denizlerde bizim haklarımız var. Bizim hakkımız olmayan yerde işimiz yok."
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni'nde konuştu.
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