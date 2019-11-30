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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Bağırmalarıyla, çağırmalarıyla biz bu gemilerimizi oradan...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Bağırmalarıyla, çağırmalarıyla biz bu gemilerimizi oradan çekmeyiz.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Doğu Akdeniz'de) Bağırmalarıyla, çağırmalarıyla biz bu gemilerimizi oradan çekmeyiz."
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