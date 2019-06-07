Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:11 Kaynak: AA
: "( Doğu Akdeniz
'de) Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm neması, yani bu petrol noktasında olabilir başka olabilir, bunların hepsinden Güney Kıbrıs
'ın nasıl hakları varsa aynı şekilde uluslararası hukuka göre Kuzey Kıbrıs
'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları kimse kusura bakmasın biz hiç ilgisi alakası olmayanlara da yedirtmeyiz."
FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı
Son dakika! Kocaeli'deki yangınla ilgili fabrika sahibi gözaltına alındı
Erdoğan'dan "Kıbrıs" tepkisi: Haklarımızı ilgisi olmayanlara yedirmeyiz
Ekrem İmamoğlu'nun danışmanından TRT açıklaması: Haberimiz yok