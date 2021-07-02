Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'taki bütün o denizlerde petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arifiye'deki tank paleti fabrikasında işçilere hitap etti. (3)

Erdoğan: "Türk savunma sanayinin gurur abidesi olan bu fabrikamızı yeni yatırımlarla, yeni insan kaynağıyla, yeni kabiliyetlerle geleceğe taşımak boynumuzun borcudur."

Erdoğan: "Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, her alanda olduğu gibi savunma sanayisinde de gerçekleştirdiğimiz eserlerimizdir, hizmetlerimizdir, yatırımlarımızdır."

"Biz Libya'da da varız, Azerbaycan'da da varız, Suriye'de de varız, Doğu Akdeniz'de de varız, olmaya da devam edeceğiz."

Erdoğan: "Hakkımız neyse bu hakkımızı söke söke alırız ve alacağız. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs'taki özellikle bütün o denizlerde petrol arama işlemlerimizi yürüteceğiz."