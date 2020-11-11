Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de kısa sürede hakkaniyete dayalı bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz" - Son Dakika

TBMM AK Parti Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)

Erdoğan: " Doğu Akdeniz'de Yunan ve Rum tarafının şımartılmasından vazgeçilmesi halinde kısa sürede hakkaniyete dayalı bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz."