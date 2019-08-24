Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, hepsi kapımızda sıraya...
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Rize Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:50 Kaynak: AA
Rize Toplu Açılış Töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı. (3)
Erdoğan: " Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek."
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