Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, hepsi kapımızda sıraya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, hepsi kapımızda sıraya...

1 saat önce

Rize Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı.

Rize Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı. (3)

Erdoğan: " Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 07:50 Kaynak: AA
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