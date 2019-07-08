Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:41 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Doğu Akdeniz
'de) Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiç birisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum."
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