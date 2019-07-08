Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile...

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'de) Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Doğu Akdeniz'de) Şu anda sondaj gemilerimiz arama, tarama çalışmaları ile koordineli olarak kendi yol haritası içinde bu süreci devam ettiriyor. Bu konuda sağdan soldan bazı rahatsız edici sesler çıkabilir ama bu seslerin hiç birisinin bizi bu yolumuzdan alıkoymayacağını daha önce de zaten açıkladık. Bugün de aynı noktadayım, aynı şeyleri söylüyorum."
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:41 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Güncel
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