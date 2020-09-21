Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp, ısrarla kendi tezlerini kabul... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp, ısrarla kendi tezlerini kabul...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp, ısrarla kendi tezlerini kabul ettirmeye çalışanlar, diplomasi masasına yaklaşmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp, ısrarla kendi tezlerini kabul ettirmeye çalışanlar, diplomasi masasına yaklaşmaya başladı." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 19:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi yok sayıp, ısrarla kendi tezlerini kabul... - Son Dakika


Son Dakika

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