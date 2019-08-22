Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Doğu Akdeniz'deki arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam ediyoruz, devam edeceğiz"

"Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak Kıbrıs Türklerinin haklarını da savunmaya devam edeceğiz"

ANKARA(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar ortak basın toplantısı düzenledi.