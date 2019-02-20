Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki Petrol Arama Faaliyetleri ) Bizi En Çok Yaralayan,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki Petrol Arama Faaliyetleri ) Bizi En Çok Yaralayan,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri ) Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri ) Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:40 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz, Politika
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