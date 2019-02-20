Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki Petrol Arama Faaliyetleri ) Bizi En Çok Yaralayan,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri ) Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki petrol arama faaliyetleri ) Bizi en çok yaralayan, CHP'nin Rumların ağzıyla konuşmasıdır."

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