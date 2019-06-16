Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri) Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o...
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz'deki Türk gemileri) Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız."
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:21 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Doğu Akdeniz
'deki Türk gemileri) Talimat vermişler, tutuklatacaklarmış o gemilerdeki personeli, avucunuzu yalarsınız."
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