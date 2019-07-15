Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege konularında karşı tarafı haklı bulanların...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege konularında karşı tarafı haklı bulanların zihinleri iğfal edilmiş demektir.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 09:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Doğu Akdeniz
, Kıbrıs
, Ege
konularında karşı tarafı haklı bulanların zihinleri iğfal edilmiş demektir."
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