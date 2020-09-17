Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Türkiye'nin şantaja, haydutluğa boyun eğmeyeceği... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde katılımcılardan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'ne katıldı. (1)
Erdoğan: "(Doğu Akdeniz) Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja, haydutluğa boyun eğmeyeceği konunun muhatapları tarafından anlaşılmıştır"
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 15:08 - Kaynak: AA
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