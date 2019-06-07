Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdenizdeki gelişmeler)Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm petrol...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdenizdeki gelişmeler)Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm petrol noktasında olabilir, başka olabilir bunun hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakkı varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın hakkı var.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
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