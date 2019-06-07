Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdenizdeki gelişmeler)Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm petrol...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdenizdeki gelişmeler)Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm petrol...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdenizdeki gelişmeler)Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm petrol noktasında olabilir, başka olabilir bunun hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakkı varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın hakkı var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğu Akdenizdeki gelişmeler)Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm petrol noktasında olabilir, başka olabilir bunun hepsinden Güney Kıbrıs'ın nasıl hakkı varsa Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın hakkı var. Bu hakkı da biz ilgisi alakası olmayanlara yedirmeyiz"
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını cevapladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Doğu Akdenizdeki gelişmeler)Bölgenin bir defa çıkacak olan tüm petrol...
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 02:24 Kaynak: İHA
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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