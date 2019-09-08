Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğunun sağlam durması demek Anadolu'nun sağlam durması demektir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğunun sağlam durması demek Anadolu'nun sağlam durması demektir"

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi ve karşılanması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. (4)

Recep Tayyip Erdoğan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:22 Kaynak: AA
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