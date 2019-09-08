Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Doğunun sağlam durması demek Anadolu'nun sağlam durması demektir"
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi ve karşılanması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip...
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:22 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelişi ve karşılanması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
Toplu açılış törenine katılan vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması MALATYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'daki toplu açılış töreninde halka hitap etti. (4)
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