Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuma Yatırımlarının Bölgesel Teşvik Kapsamına Alınmasıyla İlgili Sanayi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuma Yatırımlarının Bölgesel Teşvik Kapsamına Alınmasıyla İlgili Sanayi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuma yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çalışmalarını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuma yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çalışmalarını tamamladı. Yakında bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini yayımlıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:09 Kaynak: AA

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