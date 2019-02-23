Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuma Yatırımlarının Bölgesel Teşvik Kapsamına Alınmasıyla İlgili Sanayi...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dokuma yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çalışmalarını tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Dokuma yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çalışmalarını tamamladı. Yakında bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini yayımlıyoruz."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:09 Kaynak: AA
Kırmızı Ette Fiyat; Kas, Yağ ve Yaş Kriterlerine Göre Belirlenecek
Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü
Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı
Fındıkta Devlet Destekli Tarım Sigortası İçin Son Gün 10 Mart