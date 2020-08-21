Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gerçekleştirdiği bir takım görüşmelerin ardından Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıyla müjdeyi açıkladı. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfinin Karadeniz'de gerçekleştirildiğini açıklayan Erdoğan daha sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir takım görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmelerin ardından Çalışma Ofisi'nden ayrıldı.