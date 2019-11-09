Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde

7 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak  Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını burada sürdüreceği öğrenildi.


Dolmabahçe Sarayı, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 02:47 Kaynak: DHA
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