Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde

Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı 'da bulunan konutunda çıkarak Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını burada sürdüreceği öğrenildi.

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Hem tuvalet temizliyor hem de üniversite için ders çalışıyor