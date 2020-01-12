Cumhurbaşkanı erdoğan dolmabahçe çalışma ofisi'ne geçti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan dolmabahçe çalışma ofisi'ne geçti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14.30'da Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:55 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14.30'da Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını burada sürdüreceği öğrenildi.
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