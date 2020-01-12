Cumhurbaşkanı erdoğan dolmabahçe çalışma ofisi'ne geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı erdoğan dolmabahçe çalışma ofisi'ne geçti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı erdoğan dolmabahçe çalışma ofisi'ne geçti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14.30'da Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14.30'da Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını burada sürdüreceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı erdoğan dolmabahçe çalışma ofisi'ne geçti

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, Üsküdar, Kısıklı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:55 Kaynak: DHA
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