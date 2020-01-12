Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti
6 saat önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 14.30'da Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:57 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 14.30'da Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışmalarını burada sürdüreceği öğrenildi.
(Fotoğraflı)
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