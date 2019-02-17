Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Domates, Patates Hepsi İnmeye Başladı Mı, Başladı.
52 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Domates, patates hepsi inmeye başladı mı, başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Domates, patates hepsi inmeye başladı mı, başladı. Daha da inecek. Bütün mesele bu oyunu bozmak, biz bu oyunu da bozduk."
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 06:26 Kaynak: AA
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