Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir.

50 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir. Basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:36 Kaynak: AA
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