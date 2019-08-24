Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir"

35 dakika önce

AK Parti Rize İl Başkanlığı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

AK Parti Rize İl Başkanlığı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir. Basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir."

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:49 Kaynak: AA
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