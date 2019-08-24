Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir"
35 dakika önce
AK Parti Rize İl Başkanlığı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 08:49 Kaynak: AA
AK Parti Rize İl Başkanlığı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir. Basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir."
Yazar Nilgün Bodur'dan tepki çeken paylaşım: Erkekleri bu hale getiren hemcinslerime kızıyorum Türkiye'nin Oscar aday adayı belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İBB Başkanı İmamoğlu'na tatil eleştirisi: İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emine Bulut'un acılı ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti