Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört Temel Direk Üzerinde Türkiye'yi Yükselteceğiz Dedik Yola Çıktığımızda.
9 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört temel direk üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik yola çıktığımızda.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Dört temel direk üzerinde Türkiye
'yi yükselteceğiz dedik yola çıktığımızda. Neydi? Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet"
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:27 Kaynak: AA
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