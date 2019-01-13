Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört Temel Direk Üzerinde Türkiye'yi Yükselteceğiz Dedik Yola Çıktığımızda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört Temel Direk Üzerinde Türkiye'yi Yükselteceğiz Dedik Yola Çıktığımızda.

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört temel direk üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik yola çıktığımızda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dört temel direk üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik yola çıktığımızda. Neydi? Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:27 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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