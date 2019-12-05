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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dörtlü Zirve'de de bu konuların yanı sıra özellikle Suriye'deki Barış...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dörtlü Zirve'de de bu konuların yanı sıra özellikle Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı etraflıca ele aldık.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dörtlü Zirve'de de bu konuların yanı sıra özellikle Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı etraflıca ele aldık. Burada kendilerine hazırlamış olduğum belgeleri, bilgileri takdim ettim. Bunun daha da ötesinde üzerinde durdukları bir konu var; 'buradan ne zaman çıkacaksınız?' Biz de kendilerine 'Peki sizin burada ne işiniz var?' diye soruyoruz" dedi. - LONDRA
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