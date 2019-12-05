Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dörtlü Zirve'de de bu konuların yanı sıra özellikle Suriye'deki Barış...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dörtlü Zirve'de de bu konuların yanı sıra özellikle Suriye'deki Barış... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dörtlü Zirve'de de bu konuların yanı sıra özellikle Suriye'deki Barış...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dörtlü Zirve'de de bu konuların yanı sıra özellikle Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı etraflıca ele aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dörtlü Zirve'de de bu konuların yanı sıra özellikle Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı etraflıca ele aldık. Burada kendilerine hazırlamış olduğum belgeleri, bilgileri takdim ettim. Bunun daha da ötesinde üzerinde durdukları bir konu var; 'buradan ne zaman çıkacaksınız?' Biz de kendilerine 'Peki sizin burada ne işiniz var?' diye soruyoruz" dedi. - LONDRA

Barış Pınarı Harekatı, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:03 Kaynak: İHA
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