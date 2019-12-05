Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dörtlü Zirve'de kendileri de buna hak verdiler.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dörtlü Zirve'de kendileri de buna hak verdiler. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dörtlü Zirve'de kendileri de buna hak verdiler.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dörtlü Zirve'de kendileri de buna hak verdiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dörtlü Zirve'de kendileri de buna hak verdiler. Gerek Almanya Başbakanı Merkel, gerek Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Tabii hepsinden öte İngiltere Başbakanı Johnson, o bu işe çok önem veriyor. Bu Dörtlü Zirve'yi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık. Şimdi ikinci zirveyi de Şubat ayında İstanbul'da yapacağız" dedi. - LONDRA

Recep Tayyip Erdoğan, Angela Merkel, Almanya, Fransa, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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