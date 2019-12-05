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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dörtlü Zirve'de kendileri de buna hak verdiler.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dörtlü Zirve'de kendileri de buna hak verdiler.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dörtlü Zirve'de kendileri de buna hak verdiler. Gerek Almanya Başbakanı Merkel, gerek Fransa Cumhurbaşkanı Macron. Tabii hepsinden öte İngiltere Başbakanı Johnson, o bu işe çok önem veriyor. Bu Dörtlü Zirve'yi en az yılda bir kez yapmayı karara bağladık. Şimdi ikinci zirveyi de Şubat ayında İstanbul'da yapacağız" dedi. - LONDRA
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