Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır."
Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 02:35
Kaynak: AA
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