Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. AK Parti'nin varlık sebebi de bizlerin bu görevlerde bulunma sebebi de insanların ümitlerini bize bağlama sebebi de aynıdır."

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 02:35

Kaynak: AA

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