Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:36 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık. Bu konuda ilgili bakanlarımız en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklardır."
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