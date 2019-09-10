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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dostum Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldık. Bu konuda ilgili bakanlarımız en yakın zamanda çalışmalara başlayacaklardır."

Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:36 Kaynak: AA
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