Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dövizdeki Dalgalanma) Bunların Hepsi Şu Anda Türkiye Seçime Giderken Bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dövizdeki Dalgalanma) Bunların Hepsi Şu Anda Türkiye Seçime Giderken Bir...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dövizdeki dalgalanma) Bunların hepsi şu anda Türkiye seçime giderken bir siyasi dayatmadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dövizdeki dalgalanma) Bunların hepsi şu anda Türkiye seçime giderken bir siyasi dayatmadır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:51 Kaynak: AA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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