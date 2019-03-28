Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dövizdeki Dalgalanma) Bunların Hepsi Şu Anda Türkiye Seçime Giderken Bir...
56 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dövizdeki dalgalanma) Bunların hepsi şu anda Türkiye seçime giderken bir siyasi dayatmadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dövizdeki dalgalanma) Bunların hepsi şu anda Türkiye seçime giderken bir siyasi dayatmadır."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:51 Kaynak: AA
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