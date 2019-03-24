Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dövizdeki Hareketlilik) Gelebileceği Yere Geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dövizdeki Hareketlilik) Gelebileceği Yere Geldi.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dövizdeki hareketlilik) Gelebileceği yere geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Dövizdeki hareketlilik) Gelebileceği yere geldi. Seçimin arkasında bu manipülasyonları yapan bankaların üzerine çok sert bir şekilde gideceğiz. Bunların gözünün yaşına bakmayız. Şu anda BDDK'nın attığı adım bunu bir örneğidir. Uluslararası camiada da bunu yapanların üzerine gideceğiz. Bu noktada onlara da gerekli darbeyi SPK da indirdi. BDDK da indirdi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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