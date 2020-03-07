Cumhurbaşkanı Erdoğan, Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı Açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı Açıklaması

32 dakika önce

Türkiye Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, 8 Mart Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan, 8 Mart Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨ dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Erdoğan, mesajında "Fedakarlıkları, emekleri, sevgileri ve mücadeleleriyle geleceğimizin şekillendirilmesinde hayati role sahip olan, insanlığın ilk öğretmeni kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Aile ve toplum yapısının temel diregˆi kadınların, toplumsal hayatın her alanında etkinlik alanlarını artırmasının ülkenin aydınlık yarınlara yu¨ru¨yu¨s¸u¨nde bu¨yu¨k o¨nem taşıdığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anlayıs¸la, kadınlarımızın egˆitim alanında tu¨m olanaklara ulas¸abilmelerini ve sagˆlık hizmetlerinden en ileri du¨zeyde yararlanmalarını sagˆlamak, c¸alıs¸ma hayatındaki yerlerini gu¨c¸lendirmek, karar alma mekanizmalarına en yu¨ksek du¨zeyde katılımlarını ve her alanda aktif temsilini yu¨kseltmek ic¸in c¸alıs¸mayı su¨rdu¨ru¨yoruz."

Kadınların sorunlarının c¸o¨zu¨mu¨nu¨n toplumda bir anlayıs¸ birligˆi gerektirdigˆini her vesileyle dile getirdiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Eğitimden iş hayatına ve siyasete kadar her alanda kadınlarımızın söz sahibi olmaları, sorunlarını dile getirebilmeleri, çözüm önerileriyle yol gösterici olmaları ve öncü rol üstlenmeleri, büyük önem taşımaktadır. Bu süreçte eğitimli, öz güveni yüksek ve cesur kadınlarımız en büyük güvencemizdir. Her türlü ayrımcılığa, hak gasbına ve şiddete karşı mücadelelerinde kadınlarımıza destek verilmesi, devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi, küçük yaşlardan itibaren kız-erkek bütün çocuklarımızın ve gençlerimizin bu şuurla yetiştirilmesi, ülkemizi daha ileri ve gelişmiş bir seviyeye taşıyacaktır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, şiddetin kurbanı olarak hayatlarını kaybeden kadınlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyorum. Temel haklar ve yükümlülükler açısından erkek ve kadın arasında herhangi bir ayrımcılığa yer olmaması gerektiğini hatırlatıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:26 Kaynak: AA
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