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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan kaldırarak daha etkin bir mücadele yürüteceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan kaldırarak daha etkin bir mücadele yürüteceğiz."
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