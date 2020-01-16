Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan kaldırarak daha etkin bir mücadele yürüteceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dumansız hava sahası uygulamasında mevzuattaki boşlukları ortadan kaldırarak daha etkin bir mücadele yürüteceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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