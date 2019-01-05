Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün 2018 İhracat Rakamları Açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Dün 2018 ihracat rakamları açıklandı. 168,1 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Hedefimiz 170'di ama kıl payı onun biraz gerisinde kaldık"
-"Anadolu'nun işgale başlandığı yerde, Anadolu'nun istiklale kavuştuğu yer İzmir
'dir"
-"İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya o çiçekler bizim İstiklal aşkımızın çiçekleridir, dirliğimizin çiçekleridir"
-"Bize göre İzmir'in sınırları Viyana
'dan başlar, Doğu Türkistan
'dan, Karadeniz
'in kuzeyinden başlar"
-"9 asırdır Türk şehri olan İzmir'in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır"
-"Gazi paşanın muhterem valideleri Zübeyde Hanım
da burada yatıyor"
-"İzmir sadece İzmirlilerin değil, 81 milyonun şehridir"
-"Bu salonda Çaka beylerin kahramanlığı, mangal yürekli efelerin İstiklal azmi var"
-"Bu salonda 9 Eylül
'de Anadolu'nun her bir yanından gelerek büyük zaferi mühürleyen şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlığı var"
İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Halkapınar
Spor Salonu'nda AK Parti İzmir İlçe belediye başkan adayları
tanıtım toplantısında konuştu.