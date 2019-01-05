Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün 2018 İhracat Rakamları Açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün 2018 İhracat Rakamları Açıklandı.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün 2018 ihracat rakamları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün 2018 ihracat rakamları açıklandı. 168,1 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Hedefimiz 170'di ama kıl payı onun biraz gerisinde kaldık"
-"Anadolu'nun işgale başlandığı yerde, Anadolu'nun istiklale kavuştuğu yer İzmir'dir"
-"İzmir'in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya o çiçekler bizim İstiklal aşkımızın çiçekleridir, dirliğimizin çiçekleridir"
-"Bize göre İzmir'in sınırları Viyana'dan başlar, Doğu Türkistan'dan, Karadeniz'in kuzeyinden başlar"
-"9 asırdır Türk şehri olan İzmir'in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır"
-"Gazi paşanın muhterem valideleri Zübeyde Hanım da burada yatıyor"
-"İzmir sadece İzmirlilerin değil, 81 milyonun şehridir"
-"Bu salonda Çaka beylerin kahramanlığı, mangal yürekli efelerin İstiklal azmi var"
-"Bu salonda 9 Eylül'de Anadolu'nun her bir yanından gelerek büyük zaferi mühürleyen şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlığı var"

İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda AK Parti İzmir İlçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Karadeniz, Doğu Türkistan, İhracat, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Teşkilatlara "Gerekirse Risk Alın" Deyip "Dört Adaydan Biri Kadın Olacak" Talimatı Verdi Genç Girişimcilerin Yaptığı Ticari Masaüstü Cep Telefonu Şarjına Almanya ve Amerika'dan Talep Yağıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İzmir İlçe Adaylarını Açıkladı Erdoğan'dan Çiftçilere Müjde: Ay Sonuna Kadar 2 Milyar 35 Milyon Liralık Tarımsal Destek Verilecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 18:10:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün 2018 İhracat Rakamları Açıklandı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]