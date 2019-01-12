Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Açıklanan Cari İşlemler Açığı, Son 20 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün açıklanan cari işlemler açığı, son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün açıklanan cari işlemler açığı, son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir."
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:39 Kaynak: AA
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