Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Açıklanan Cari İşlemler Açığı, Son 20 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Açıklanan Cari İşlemler Açığı, Son 20 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün açıklanan cari işlemler açığı, son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün açıklanan cari işlemler açığı, son 20 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu bir müjdedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:39 Kaynak: AA

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