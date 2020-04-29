Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Afrin 'de terör örgütü PKK/ YPG tarafından gerçekleştirilen kanlı saldırıyı hazırlayan teröristin yakalandığını bildirdi.

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