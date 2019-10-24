Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Suriye'de 'uçuşa yasak bölge' teklifi...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Suriye'de 'uçuşa yasak bölge' teklifi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Suriye'de 'uçuşa yasak bölge' teklifi...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Suriye'de 'uçuşa yasak bölge' teklifi yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Suriye'de 'uçuşa yasak bölge' teklifi yapıyor. Biz bu teklifi Suriye'nin dört bir yanında yüz binlerce masum insan rejimin ve diğer güçlerin savaş uçaklarının bombardımanları altında can verirken gündeme getirmiştik."

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Avrupa, Masum, Politika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:10 Kaynak: AA
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