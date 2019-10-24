Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Suriye'de 'uçuşa yasak bölge' teklifi...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Suriye'de 'uçuşa yasak bölge' teklifi yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:10 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu, Suriye'de 'uçuşa yasak bölge' teklifi yapıyor. Biz bu teklifi Suriye'nin dört bir yanında yüz binlerce masum insan rejimin ve diğer güçlerin savaş uçaklarının bombardımanları altında can verirken gündeme getirmiştik."
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