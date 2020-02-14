Cumhurbaşkanı erdoğan dün çanakkale bugün keşmir, hiçbir fark yok -3 - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı erdoğan dün çanakkale bugün keşmir, hiçbir fark yok -3
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dün Çanakkale bugün Keşmir, hiçbir fark yok -3.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dün Çanakkale bugün Keşmir, hiçbir fark yok -3
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