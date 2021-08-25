Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kendi sınırları içerisinde varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden, bugün bölgesinde söz sahibi bir ülkeye dönüştük"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kendi sınırları içerisinde varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden, bugün bölgesinde söz sahibi bir ülkeye dönüştük" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta konuştu "Artık hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize acılar vermesine, kayıplar verdirmesine müsaade.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Dün kendi sınırları içerisinde varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden, bugün bölgesinde söz sahibi bir ülkeye dönüştük" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'ta konuştu "Artık hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize acılar vermesine, kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz"

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika Kaynak: İHA Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dün kendi sınırları içerisinde varlık yokluk mücadelesi veren bir ülkeden, bugün bölgesinde söz sahibi bir ülkeye dönüştük' - Son Dakika

Son Dakika

Sarı-kırmızılı takımda kadro dışı bırakılan Marcao'ya teklif yağıyor! Napoli ve Krasnador transfer için atağa geçti

Beşiktaş Başkanı Çebi: Gedson Fernandes için bir isteğimiz kalmadı, Umut Meraş ve Kaan Ayhan'a talip olduk

Sokağı dönmek isterken kamyonun altında kaldı! Feci kazada motosikletteki bir kişi yaşamını yitirdi

Bebeğine kavuşmak için gün sayan Ayça Erturan, koronavirüsün delta varyantına yakalandı

Aleyna Tilki, kız kardeşi hakkında yapılan yoruma isyan etti: Gizli sapıksınız, sübyancısınız

Trafikte sıkışan Ibrahimovic, festivale yetişmek için bir yabancının motosikletine bindi! O anlar büyük beğeni topladı

Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız

İzmir'de yeni virüs tehdidi! Tabip Odası Başkanı açıkladı: Hastalarda henüz tanımlanamayan yeni bir mutasyon görülmeye başladı